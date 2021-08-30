В Черновцах в ночь на 30 августа произошла массовая драка возле одного из ресторанов на улице Энтузиастов, сообщает molbuk.ua.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел примерно в 23:00 29 августа. По предварительным данным, на место происшествия прибыли восемь экипажей полиции.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили эту информацию. По данным правоохранителей, участие в драке приняли около 50 человек.

Силовики остановили правонарушения и задержали нескольких участников конфликта. Как добавили в пресс-службе, по ним составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и доставили в отдел полиции.