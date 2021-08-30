также в разделеПроисшествия
На Луганщине вспыхнул масштабный лесной пожар 31
На Буковине почти 300 человек шестой день ищут пропавшего грибника 9
ООС: Боевики 9 раз нарушали «тишину», ранены двое военных 9
В Украине за сутки – 749 новых случаев COVID-19 14
В Черкассах женщина оставила внука без медицинской помощи: ей грозит до восьми лет лишения свободы 41
В зоне ООС ранили украинского военного 15
Вблизи Львова столкнулись четыре автомобиля: погиб ребенок 14
В Критском море затонуло судно с украинской пшеницей 79
В Харькове автомобиль сбил коня с наездницей 40
Появилось видео последствий обстрела Авдеевки 214
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 24
Во Львове застрелили таксиста 24
В Украине непогода обесточила 64 населенных пункта 12
Сутки в ООС: 3 обстрела, ранен украинский военный 13
На Львовщине сошли с рельсов грузовые вагоны 665
Тело львовянинa, которого с сыном отнeслo в мoрe на матрасе, нашли в Крыму 49
В Харькове ограбили антикоррупционный центр: украли ноутбуки и технику 19
Боевики 5 раз нарушали «тишину» на Донбассе 10

В Черновцах в ночь на 30 августа произошла массовая драка возле одного из ресторанов на улице Энтузиастов, сообщает molbuk.ua.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел примерно в 23:00 29 августа. По предварительным данным, на место происшествия прибыли восемь экипажей полиции.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области подтвердили эту информацию. По данным правоохранителей, участие в драке приняли около 50 человек.

Силовики остановили правонарушения и задержали нескольких участников конфликта. Как добавили в пресс-службе, по ним составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и доставили в отдел полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
15
Теги