В Чехии с 20 сентября начнется вакцинация против COVID-19 третьей дозой, передает Укринформ.
«Мы настоятельно рекомендуем (ревакцинацию) всем, кто старше 60 лет», - отмечается в посте.
Вакцинация является добровольной. Зарегистрироваться могут люди, которые завершили первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.
Прививать планируется вакцинами на основе мРНК, в частности Pfizer /BioNTech и Moderna. Многие пожилые люди получили в начале года AstraZeneca.
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