Цветы – важный атрибут любого праздника. Именно такой праздник состоится для всех ребят 1 сентября, когда школы распахнут свои двери для загорелых и отлично отдохнувших учеников. Практически все дети несут 1 сентября букет в школу для своих учителей. Проблем с покупкой цветов обычно не возникает – ими торгуют как в цветочных магазинах, так и прямо на улицах по пути к школе.



Особенным в памяти остается первый букет – тот, с которым шел в школу 1 сентября в первый класс. Это потом школа для многих детей перестает быть чем-то особенным, воспринимаясь как будни. А для первоклашек 1 сентября – настоящий праздник. И хорошо, если на этот праздник ребенка сопровождает красивый букет.

Цветы на 1 сентября: какие предпочесть?



Обычно для букета на 1 сентября выбирают сезонные цветы – стойкие астры, гордые гладиолусы, пышные георгины и пионы. Очень красивые композиции собирают флористы из гербер – жизнерадостных многоцветных ромашек. Они долго живут, однако будут стоить немного дороже сезонных цветов.



И как бы ни хотелось соригинальничать, не стоит заказывать ребенку на школьную линейку дизайнерский букет – все равно цветы в процессе мероприятия зачахнут. Да и вряд ли кто-то оценит в этом ворохе цветов, собранном учительницей, дизайнерские изыски. Достаточно будет обычного букета, завернутого в целлофан или тематическую бумажную обертку.



Кстати, для 1 сентября можно выбрать не только классический букет, но и горшечные цветы, а также композиции в шляпных коробках и корзинках. Выглядят они не менее празднично, при этом срок жизни их намного дольше. Главное – не использовать в школьных букетах и композициях резко пахнущих цветов вроде лилий, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Как выбрать букет на 1 сентября: 2 нехитрых правила



1. Заранее решить, какой купить букет. Просто если решать этот вопрос непосредственно 1 сентября, то можно не успеть или схватить первое, что под руку подвернется (многие, кстати, так и делают), либо то, что всучит опытный продавец. Однако спонтанные покупки не всегда себя оправдывают. В таком случае цветы могут обойтись намного дороже, чем вы планировали или букет окажется вовсе «не в тему». На любой праздник продавцы, пользуясь ажиотажем, часто стремятся избавиться, прежде всего, от залежалого и не пользующегося спросом товара. Ведь хорошие букеты и так купят.



2. Купить цветы накануне. Это правило позволит сэкономить время утром, когда надо будет успеть надеть на чадо новенькую форму, расчесать и заплести косы, а еще желательно и про себя не забыть – не хочется среди нарядных родителей выглядеть сиротой. Любые цветы спокойно простоят в вазе ночь, не потеряв к утру внешней красоты. Если букет куплен накануне вечером, достаточно будет только промокнуть салфеткой стебли и вручить ребенку.