также в разделеАктуально
Консультация уролога: особенности диагностики мужчин и женщин 10
Пуховик как неотъемлемый элемент женского гардероба 18
Лучшие модели ремешков для Apple Watch 25
ЭпиЛазер – лучшая сеть салонов лазерной эпиляции в Киеве 32
Достопримечательности Англии для тех, кто приезжает впервые 17
Как проверить подлинность духов Dior? 21
Как выбрать удачную и стильную сумку через плечо 17
Кэшбек, грейс-период и кредитный лимит: что нужно знать о кредитке? 19
Какой фирмы шины лучше? 29
Полный обзор AirPods 3: опыт использования и сравнение с AirPods Pro 29
Какие наушники выбрать для ребенка и подростка 40
Несколько советов, как выбрать плитку для ванной комнаты 20
Холодильники, дольше других сохраняющие продукты свежими 34
Эргономичные и просторные: обзор апартаментов в полифункциональном комплексе ANDRIYIVSKY City Space 42
Разнообразие типов современных мини АЗС 36
Как выбрать детские солнечные очки и не ошибиться 22
Бази перевірки авто: як українці можуть переконатися у безпеці машини? 26
Какие стадии включает проектирование коммерческих зданий 20

Букет цветов – самое универсальное решение на все случаи жизни, самый красивый и приятный знак внимания, который расскажет о ваших чувствах получателю без слов.  Красивые букеты обладают безупречным вкусом, которые способны сделать жизнь каждого человека чуть красивее и радостнее.

Цветочный салон Dicentra

Для флористов салона Dicentra, собирать букеты – это любимое хобби, в которое они вкладывают всю душу, а также составляют букеты в самых актуальных тенденциях «цветочной моды», чтобы ваш подарок сделал вашу жизнь ярче.

А главным плюсом салона Dicentra есть доставка букетов Киев в ночное время, которая осуществляется всего в течении двух часов после заказа! Стоимость ночной доставки составит всего – 250 гривен (при заказе букета на любую сумму). Ночная доставка осуществляется с 22:00 до 8:00. С доставкой по Киеву и области удобно сделать сюрприз, а с бесплатной доставкой еще и приятно (доставка бесплатна при покупке букета на сумму от 500 гривен).

Огромный выбор букетов

Для самых различных случаев, вы сможете найти букет цветов:

  • Скромный букет или роскошную композицию;
  • На торжество или без важного повода;
  • Большую охапку роз или маленький букет-комплимент;
  • Композицию в шляпной коробке или цветы в корзине.

Купить розы в бутике Dicentra – это значит сделать правильный выбор и порадовать своего близкого человека элегантным букетом свежих роз, а также в салоне Dicentra на ваш выбор предоставляются:

  • Лилии;
  • Альстромерии;
  • Пионы;
  • Тюльпаны;
  • Гвоздики;
  • Хризантемы.

А выразить еще больше своих эмоций вам поможет различное дополнение к букету, такое как:

  • Фольгированные шары любого цвета;
  • Сладости и вкусные десерты;
  • Оригинальные поздравительные открытки.

В каталоге салона, в котором представлены фото букетов, а также цена и краткое их описание, вы сможете выбрать понравившийся вам букет. Наличие других цветов или особого сорта, вы сможете уточнить у менеджеров нашего салона.

Пусть ваши близкие побудут самыми счастливыми, отправьте большущий букет цветов просто так, без повода, ведь в таком случае, вы увидите по-настоящему искреннюю и счастливую улыбку. Ведь любой букет, подаренный от чистого сердца, приносит большую радость.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
9
Теги