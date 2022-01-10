Букет цветов – самое универсальное решение на все случаи жизни, самый красивый и приятный знак внимания, который расскажет о ваших чувствах получателю без слов. Красивые букеты обладают безупречным вкусом, которые способны сделать жизнь каждого человека чуть красивее и радостнее.

Цветочный салон Dicentra

Для флористов салона Dicentra, собирать букеты – это любимое хобби, в которое они вкладывают всю душу, а также составляют букеты в самых актуальных тенденциях «цветочной моды», чтобы ваш подарок сделал вашу жизнь ярче.

А главным плюсом салона Dicentra есть доставка букетов Киев в ночное время, которая осуществляется всего в течении двух часов после заказа! Стоимость ночной доставки составит всего – 250 гривен (при заказе букета на любую сумму). Ночная доставка осуществляется с 22:00 до 8:00. С доставкой по Киеву и области удобно сделать сюрприз, а с бесплатной доставкой еще и приятно (доставка бесплатна при покупке букета на сумму от 500 гривен).

Огромный выбор букетов

Для самых различных случаев, вы сможете найти букет цветов:

Скромный букет или роскошную композицию;

На торжество или без важного повода;

Большую охапку роз или маленький букет-комплимент;

Композицию в шляпной коробке или цветы в корзине.

Купить розы в бутике Dicentra – это значит сделать правильный выбор и порадовать своего близкого человека элегантным букетом свежих роз, а также в салоне Dicentra на ваш выбор предоставляются:

Лилии;

Альстромерии;

Пионы;

Тюльпаны;

Гвоздики;

Хризантемы.

А выразить еще больше своих эмоций вам поможет различное дополнение к букету, такое как:

Фольгированные шары любого цвета;

Сладости и вкусные десерты;

Оригинальные поздравительные открытки.

В каталоге салона, в котором представлены фото букетов, а также цена и краткое их описание, вы сможете выбрать понравившийся вам букет. Наличие других цветов или особого сорта, вы сможете уточнить у менеджеров нашего салона.

Пусть ваши близкие побудут самыми счастливыми, отправьте большущий букет цветов просто так, без повода, ведь в таком случае, вы увидите по-настоящему искреннюю и счастливую улыбку. Ведь любой букет, подаренный от чистого сердца, приносит большую радость.