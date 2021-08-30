также в разделеСтолица
В Киеве из-за футбольного матча планируют закрыть три станции метро 13
Завтра в Киеве состоится забег памяти воинов, движение перекроют 13
АМКУ проверяет дополнительные суммы в платежках «Киевтеплоэнерго» 21
В Киеве зафиксировали больше заболевших COVID-19, чем выздоровевших 11
Киев не будет закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19 12
21-летний руководитель турфирмы украл из банковских карт 630 тысяч гривен 25
В Киеве в офис омбудсмена бросили «коктейль Молотова» 36
В Киеве растет число новых больных COVID, четыре человека умерли 67
У Кличко заявляют, что 40% воды в Киеве очищается по современным технологиям 11
В Киеве двое полицейских похитили человека и вымогали деньги 24
Мужчине, угрожавшему взрывом во время парада, грозит до 6 лет 13
В Киеве за сутки обнаружили 109 больных коронавирусом 15
В Киеве за сутки обнаружили 132 больных COVID-19 13
В Киеве за сутки обнаружили 164 больных коронавирусом 15
Возле Рады торжественно подняли Государственный флаг Украины 22
Сегодня перекроют центр Киева 15
В Киеве возобновляет работу фуникулер 14
В Киев прибыла баржа с 300 тоннами арбузов 81

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 148 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«148 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 020», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавируссом, а также 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 69 человек. В общем коронавирус преодолели 215862 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Шевченковском - 24 и в Деснянском районе - 21 случай», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги