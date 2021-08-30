В Киеве обнаружили за минувшие сутки 148 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«148 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 020», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавируссом, а также 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 69 человек. В общем коронавирус преодолели 215862 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Шевченковском - 24 и в Деснянском районе - 21 случай», - отметил Кличко.