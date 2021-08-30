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Укрзализныця до конца 2021 планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов. Работы осуществляются на собственных производственных мощностях. После такой модернизации Укрзализныця получает фактически новые вагоны, однако их стоимость на 30% ниже новых.

С начала 2021 Укрзализныця возобновила капитально-восстановительным ремонтом уже 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров. Сейчас они курсируют в составе поезда № 737/738 Запорожье - Киев. Следующая партия - 9 вагонов - будет выпущена в рейс в сентябре, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, под столиками – специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля. Это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона. Средняя цена нового вагона – около 30 млн грн.

Кроме того, Укрзализныця вместе с производственно-инжиниринговым предприятием «Научно-производственное объединение «Рост» работает над разработкой концепции обновленного плацкартного вагона. Такой вагон был представлен на выставке подвижного состава, которая проходила на перроне станции Киев-Пассажирский 27-29 августа 2021 года. В частности, модернизированный плацкартный вагон украшен шторками приватности для каждой полки, в каждом вагоне установлены пеленальные столики.

Указанный плацкартный вагон еще должен пройти испытания и доработки, после чего сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году.

Укрзализныця планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов ежегодно, плацкартные вагоны будут одним из приоритетов.
ForUm

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