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В Украине по состоянию на утро 30 августа из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются без электроснабжения 126 населенных пунктов в трех областях.

«По состоянию на 7 часов 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская - 88, Черниговская - 34 и Житомирская - 4)», - говорится в сводке ООС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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