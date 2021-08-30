В Украине по состоянию на утро 30 августа из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются без электроснабжения 126 населенных пунктов в трех областях.
«По состоянию на 7 часов 30 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская - 88, Черниговская - 34 и Житомирская - 4)», - говорится в сводке ООС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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