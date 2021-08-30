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За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих  Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Новозвановки враг обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди военных Объединенных сил нет.
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