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За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 583 человека;
  • летальных случаев - 18;
  • выздоровел - 291 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 9617 человек,
  • методом ИФА - 1650 человек,
  • экспресс-тестами - 7391 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2284940 человек;
  • выздоровели - 2206683 лица;
  • летальных случаев - 53 738;
  • проведено ПЦР-тестов - 11958965.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
ForUm

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