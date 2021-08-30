За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 583 человека;
- летальных случаев - 18;
- выздоровел - 291 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 9617 человек,
- методом ИФА - 1650 человек,
- экспресс-тестами - 7391 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2284940 человек;
- выздоровели - 2206683 лица;
- летальных случаев - 53 738;
- проведено ПЦР-тестов - 11958965.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время