также в разделеОбщество
У границы с Румынией задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана 10
Непогода обесточила 126 сел в Украине 8
Под Запорожьем сошли четыре вагона грузового поезда 13
Более полусотни патрульных будут следить за правопорядком в Умани на Рош ха-Шана 9
В нескольких областях Украины эпидпоказатели не соответствуют зеленой зоне карантина 121
В Украину прибыла очередная партия Pfizer от США 13
Зеленский вручил Звезды Героя Украины семьям погибших добровольцев 13
В Украине уменьшились темпы вакцинации 12
За сутки зафиксировали почти 2000 новых случаев заболевания Covid-19 16
Украинские самолеты вывезли из Афганистана более 600 человек 14
В Одессе на ЛГБТ-акции пострадали правоохранители 16
На дорогах Украины появятся новые участки с TruCAM 20
В Украину могут завезти вакцину Janssen 21
Украина получит 22 французских вертолета Airbus 25
Сегодня в Украине День памяти защитников Украины 35
СБУ: Чиновники харьковского филиала Укрзализныци присвоили 2 миллиона гривен своих подчиненных 28
Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена 174
В результате обстрела Авдеевки пострадали девять украинских военных 975

Одесские полицейские привлекают к ответственности 61 человека, устроившего драку с правоохранителями после «Марша равенства». Об этом сообщила пресс-служба облполиции.   

28 августа вечером по завершению шествия в центре города группа недовольных акцией молодых мужчин напала на правоохранителей, применив слезоточивый газ. В результате противоправных действий почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

Правонарушителей доставили с места происшествия в территориальный отдел полиции. По факту событий, произошедших по ул. Дерибасовской, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования в рамках производств в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также родителей подростков привлекли к ответственности согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские отмечают: никаких провокационных и незаконных действий в регионе не допустят. Любые попытки нарушить спокойствие жителей и гостей Одесской будут мгновенно прекращены в соответствии с действующим законодательством.

Обращаем внимание и родителей несовершеннолетних детей на то, что вы несете полную ответственность в случае совершения ими правонарушений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
11
Теги