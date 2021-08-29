В Винницкой области динамика уровня госпитализаций превышает допустимую норму, а в Черкасской области наблюдается низкий уровень охвата тестированием на коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на воскресенье, 29 августа.

В Винницкой области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 54,9% при допустимых 50%. Днем ранее он составлял 31,4%.

В Черкасской области несколько дней подряд наблюдается низкий уровень охвата тестированием на COVID-19. По состоянию на 29 августа, он составляет 292 теста на 100 000 населения. Количество тестирований на коронавирус должно составлять не менее 300 на 100 000 населения.

На сегодня, 29 августа, все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина.