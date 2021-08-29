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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1906 человек, зафиксировано 34 летальных исхода, 685 пациентов выздоровели. За сутки проведено 38 864 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 29 августа.

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь диагностировали у 2082 человек - это самый большой показатель с начала августа.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

  • г. Киев - 240/9620
  • Винницкая - 34/1951
  • Волынская - 21/1137
  • Днепропетровская - 140/4870
  • Донецк - 132/1562
  • Житомирская - 86/1637
  • Закарпатская - 11/799
  • Запорожская - 66/2076
  • Ивано-Франковская - 57/1088
  • Киевская - 134/4596
  • Кировоградская - 20/1314
  • Луганская - 29/831
  • Львовская - 101/3151
  • Николаевская - 15/900
  • Одесская - 121/4287
  • Полтавская - 29/2770
  • Ровенская - 30/523
  • Сумская - 63/1460
  • Тернопольская - 67/1270
  • Харьковская - 156/4372
  • Херсонская - 77/1530
  • Хмельницкая - 62/1153
  • Черкасская - 24/2746
  • Черновицкая - 126/743
  • Черниговская - 65/1409

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, из них 2 206 392 выздоровели, летальных случаев - 53 720.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 87 567 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 292 689 человек, обе дозы - 3 588 173 человека.
ForUm

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