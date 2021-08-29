За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1906 человек, зафиксировано 34 летальных исхода, 685 пациентов выздоровели. За сутки проведено 38 864 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 29 августа.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
- г. Киев - 240/9620
- Винницкая - 34/1951
- Волынская - 21/1137
- Днепропетровская - 140/4870
- Донецк - 132/1562
- Житомирская - 86/1637
- Закарпатская - 11/799
- Запорожская - 66/2076
- Ивано-Франковская - 57/1088
- Киевская - 134/4596
- Кировоградская - 20/1314
- Луганская - 29/831
- Львовская - 101/3151
- Николаевская - 15/900
- Одесская - 121/4287
- Полтавская - 29/2770
- Ровенская - 30/523
- Сумская - 63/1460
- Тернопольская - 67/1270
- Харьковская - 156/4372
- Херсонская - 77/1530
- Хмельницкая - 62/1153
- Черкасская - 24/2746
- Черновицкая - 126/743
- Черниговская - 65/1409
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, из них 2 206 392 выздоровели, летальных случаев - 53 720.
За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 87 567 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 292 689 человек, обе дозы - 3 588 173 человека.
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