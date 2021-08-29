За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1906 человек, зафиксировано 34 летальных исхода, 685 пациентов выздоровели. За сутки проведено 38 864 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 29 августа.

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь диагностировали у 2082 человек - это самый большой показатель с начала августа.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 240/9620

Винницкая - 34/1951

Волынская - 21/1137

Днепропетровская - 140/4870

Донецк - 132/1562

Житомирская - 86/1637

Закарпатская - 11/799

Запорожская - 66/2076

Ивано-Франковская - 57/1088

Киевская - 134/4596

Кировоградская - 20/1314

Луганская - 29/831

Львовская - 101/3151

Николаевская - 15/900

Одесская - 121/4287

Полтавская - 29/2770

Ровенская - 30/523

Сумская - 63/1460

Тернопольская - 67/1270

Харьковская - 156/4372

Херсонская - 77/1530

Хмельницкая - 62/1153

Черкасская - 24/2746

Черновицкая - 126/743

Черниговская - 65/1409

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, из них 2 206 392 выздоровели, летальных случаев - 53 720.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 87 567 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 292 689 человек, обе дозы - 3 588 173 человека.