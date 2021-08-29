Американцев призывают срочно покинуть аэропорт Кабула из-за реальной угрозы. Такое заявление сделало Посольство США в Афганистане.
Об этом сообщает посольство США.
В заявление сказано, что гражданам США следует избегать поездок в аэропорт и избегать всех выходов на посадку в это время.
«Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США... следует немедленно покинуть территорию аэропорта», - говорится в заявлении.
Посольство перечисляет все окрестности аэропорта, включая новое министерство внутренних дел, от которых лучше держаться подальше. Также американцам советуют избегать скопления людей, следить за местными СМИ на предмет критических событий и следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение, связанные с комендантским часом.
Как известно, в аэропорту Кабула может произойти очередной теракт. Об этом предупредил президент США Джо Байден.
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