Британия завершила эвакуацию из Афганистана. Сегодня вылетел последний эвакуационный рейс.
Об этом сообщает BBC.
Рейс предназначен для эвакуации гражданских лиц.
"Последний рейс из Великобритании, предназначенный исключительно для эвакуированных гражданских лиц, вылетел из аэропорта Кабула", - подтвердило министерство обороны.
В то же время сообщается, что британских военнослужащих могут эвакуировать до конца этих выходных.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время