также в разделеМир
СМИ: В Кабуле задержали иностранцев со взрывчаткой 30
В США рекомендовали досрочно освободить убийцу сенатора Роберта Кеннеди 16
Двое японцев умерли после прививок загрязненной вакциной 15
Разведка США предупредила о возможном новом теракте в Кабуле 13
Разведка США раскрыла новые данные о происхождении COVID-19 70
Франция завершила эвакуацию из Афганистана 8
США ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане 37
Суд в Беларуси ликвидировал Ассоциацию журналистов 15
СМИ: Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 33
В Белом доме заявили, что талибы не являются друзьями США 12
Великобритания продолжит эвакуацию из Кабула, несмотря на теракт 9
В Словакии разбился легкомоторный самолет, погибли 3 человека 11
Поклонскую хотят отправить послом на остров возле Африки 25
Испания завершила эвакуацию из Афганистана 11
Из аэропорта Кабула возобновили эвакуационные рейсы 106
В результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли 4 человека 50
Байден приказал нанести ответный удар после терактов в Кабуле 139
Жертвами взрывов в Кабуле стали более 100 человек, в том числе 13 морпехов США 224

Британия завершила эвакуацию из Афганистана. Сегодня вылетел последний эвакуационный рейс.

Об этом сообщает BBC.

Рейс предназначен для эвакуации гражданских лиц.

"Последний рейс из Великобритании, предназначенный исключительно для эвакуированных гражданских лиц, вылетел из аэропорта Кабула", - подтвердило министерство обороны.

В то же время сообщается, что британских военнослужащих могут эвакуировать до конца этих выходных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги