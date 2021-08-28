За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2082 человек, зафиксировано 54 летальных случая, 1025 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 28 августа.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 282 285 человек, из них 2 205 707 выздоровели, летальных исходов — 53 686.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной, оранжевой и желтой зонах. Все регионы находятся в зеленой зоне.

В Украине сделали уже более 8,6 млн прививок от коронавируса, более 3,4 млн человек получили две дозы.