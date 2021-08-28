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Пророссийские боевики стягивают танки, Грады, ЗРК и гаубицы к зоне отведения на Донбассе. Таким образом оккупанты в который раз нарушают договоренности.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, боевики размещают военную технику на своих полигонах на оккупированных территориях, а также в жилых районах, и в зонах отведения вооружения.

Наблюдатели зафиксировали 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня,
размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на 2 полигонах и в 3 жилых кварталах.

В нарушение линий отвода боевики разместили военную технику в Бойковске, Макеевке, Донецке, Терновом, Новоазовске.

В Бойковске видели 6 градов, 7 танков, буксируемые и самоходные гаубицы различных типов. В Макеевке - 4 гаубицы. При этом 2 из них боевики разместили в жилом районе, а еще 2 - у населенного пункта.

В жилом квартале Куйбышевского района Донецка патруль ОБСЕ заметил танк Т-64. По 3 гаубицы Гвоздика 122-го калибра боевики разместили в Новоазовске и в Терновом.

 

Кроме того, по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения команды СММ видели 6 танков, 2 зенитных ракетных комплекса и 1 миномет в неподконтрольных правительству районах Донецкой (Новоазовск) и Луганской областях (Победное).

Также в неподконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели видели 18 боевых бронированных машин.
ForUm

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