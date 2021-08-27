Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 августа принял участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«С разницей в три дня Украина и Молдова отмечают 30-летие своей независимости. Рад сегодня лично присутствовать на праздновании в Кишиневе и приветствовать молдавский народ с юбилейной датой. Желаю нашим друзьям и соседям процветания и благополучия», - отметил в своем поздравлении Шмыгаль.

Участники торжественных мероприятий пересмотрели военный парад, который состоялся на площади Великого Национального собрания, и прошлись по центральной улице Кишинева.