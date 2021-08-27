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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в АО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Среди организаторов сделки - гражданин РФ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения «прибыли», участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из «инновационного материала».

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
ForUm

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