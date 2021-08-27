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Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала для Украины золотую медаль на 400-метровке вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.

Наша спортсменка опередила итальянку Карлотту Джилли и австралийку Катю Дедекинд, взявших соответственно «серебро» и «бронзу», передает Укринформ.

А в предыдущем заплыве «серебро» Украине принес Кирилл Геращенко, который стал вторым на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Первым был Марк Маляр из Израиля, третьим - колумбиец Карлос Серрано Сарате.

Это уже 20-я медаль украинцев на Паралимпиаде в Токио (3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых).

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.

 
ForUm

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