Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
Соответствующий указ №448/2021 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «О стратегии внешнеполитической деятельности Украины» обнародован на сайте главы государства.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, возложен на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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