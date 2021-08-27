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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Соответствующий указ №448/2021 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «О стратегии внешнеполитической деятельности Украины» обнародован на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 
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