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Президент Владимир Зеленский считает, что бизнес должен идти в политику и помогать стране, и сравнил свое президентство со своеобразным стартапом.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает Укринформ.

«Украинцам, таким ведущим, которые находятся здесь, надо рисковать, и когда я говорю о рисках, а мы сравниваем это со стабильностью, я говорю, что именно это риск: бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь... Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться: просто идти в политику», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что участие в политической жизни влечет за собой большие риски и ответственность.

«Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику, я не жалуюсь и никогда этого не будет, но вы поймите, это большие риски, надо поддерживать таких людей. Это что, не стартап, что первый раз не пузатый политик, заработавший миллионы... В первый раз пошел человек, все хотят сожрать этого человека. Простите, если не поддерживать, если не доверять, шансов ноль», — добавил Зеленский.

 
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