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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС, является попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству.

Об этом Стефанишина рассказала в комментарии Европейской правде.

«Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства», - сказала чиновница.

Вице-премьер отметила, что выступает против определения любых сроков, так как все подобные предсказания на самом деле не имеют под собой никаких конкретных расчетов.

«Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне Евросоюза: я считаю, у Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС», - отреагировала Стефанишина.

Она подчеркнула, что сейчас Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации, что позволяет ей говорить с ЕС об интеграции в отдельных секторах, а в перспективе – об интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

Стефанишина отметила, что Украина осознает, какие реформы необходимы для достижения уровня безопасности и благосостояния стран ЕС и НАТО.

«К сожалению, напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции», - резюмировала вице-премьер.

В интервью «Европейской правде» Керсти Кальюлайд сказала, что Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС, и Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории.
ForUm

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