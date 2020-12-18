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Украина вышла на второй уровень европейской интеграции. Сейчас в стране значительная масса законодательства приближено к стандартам Евросоюза.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

Она добавила, что сейчас в Украине уже осуществлена «критическая масса изменений», которые прокладывают путь к евроинтеграции.

«Я разделяю месседж что мы вышли на уровень европейской интеграции 2.0. Фактически, за эти 5 лет, когда действует Ассоциация (с ЕС. - Ред.), мы перевалили серьезную черту, когда законодательство приближено к стандартам ЕС», - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что Украину с ЕС и НАТО объединяет не только общий континент, но и «общие леса, моря и логистика».
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