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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что ЕС следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо «еще 20 лет работы» для готовности к членству.

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии. - Ред.)», - отметила Керсти Кальюлайд.

Президент отметила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!» - подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а экономики стран уже сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

«Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа», - подчеркнула президент Эстонии.
ForUm

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