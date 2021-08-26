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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 264 больных коронавирусом. Четыре человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«264 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Четыре человека умерли. Всего с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5275 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 104», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом, а также 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 217 человек. В общем коронавирус преодолели 215 246 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 59, в Деснянском и Шевченковском - по 40 и в Святошинском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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