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В пятницу, 27 августа, в большинстве областей Украины ожидается + 20 + 26 градусов, на востоке до 29 градусов.  В западных областях будет ниже, + 18 + 23 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди 27-го августа пройдут в западных областях и периодически в восточных областях.

В центральной части будет преимущественно сухо, разве что вечером пройдет местами дождь.

На севере, на юге - без осадков.

В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха +22 +23 градуса.

В воскресенье-понедельник в столице прыгнет до + 27 + 29 градусов, затем снова градуса сползут ниже.
ForUm

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