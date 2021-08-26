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Средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 °, в Карпатах 11-12 °, что близко к климатической норме, сообщает Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре – 1-8 ° мороза, на юге местами 0-1° тепла, в Крыму до 5 ° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 33-38 ° тепла, в горных районах 24-32 °.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.
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