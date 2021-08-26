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Группировка «Талибан», захватившая власть в Афганистане, призывает женщин не выходить из дома самостоятельно и не работать, поскольку боевики еще «не обучены» их уважать.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN

Представитель талибов заявил, что женщины не должны работать ради собственной безопасности. Таким образом, он усилил опасения касательно толерантности к женщинам, которую боевики обещали еще совсем недавно.

В то же время в «Талибане» уверяют, что указание оставаться дома будет временным и позволит власти найти путь, чтобы гарантировать «уважение к женщинам». Он также признал, что такие меры необходимы, поскольку их военные «постоянно меняются и не учатся».

Когда «Талибан» в последний раз находился у власти в 1996-2001 годах, то боевики запретили женщинам работать, выходить самостоятельно из дома и заставляли их закрывать все тело.
ForUm

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