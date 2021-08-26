За последние 4 года около 40% водопроводной воды Киева переведены на очистку по современным европейским технологиям, сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на «АК «Киевводоканал».

«Вместо обеззараживания воды жидким хлором, что является устаревшим и опасным методом обработки воды, в столице построен завод по производству диоксида хлора и модернизировано 14 артезианских насосных станций, которые теперь используют в качестве реагента гипохлорит натрия. На артезианских станциях устаревшие хлораторные установки заменены на электролизные, а гипохлорит натрия для очистки воды производится прямо на месте», - говорится в сообщении.

В 2018-2020 годах Киев выполнил модернизацию Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает 30% водоснабжения города. Здесь построен цех по производству диоксида хлора.

Таким образом, на сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. В ближайшие годы планируется модернизировать и Деснянскую водопроводную станцию, оставив устаревшую технологию хлорирования в прошлом.

Новое оборудование водоочистки гарантирует точность дозирования, оптимальное использование электроэнергии и реагентов, высокое качество и улучшенные вкусовые свойства воды, безопасность для персонала станции.

Диоксид хлора – это мощный дезинфектант, который сохраняет обеззараживающее действие воды при транспортировке водопроводными сетями. Диоксид, как бактерицид, активный в воде и обеспечивает более длительный период последействия, чем хлор или гипохлорит. У воды, обеззараженной диоксидом хлора, отсутствуют привкусы и запах хлора. Его использование повышает экологическую безопасность Днепровской водопроводной станции и исключает риск отравления рабочих при хранении и транспортировке. А еще реагент производится на месте применения, что уменьшает затраты на логистику и зависимость от поставок жидкого хлора.

Кроме того, чтобы обеззараженная по новой технологии вода до подачи в сеть сохранялась в надлежащих условиях, не теряя своего качества, «Киевводоканал» реконструировал резервуар чистой воды емкостью 5 тыс. куб. м на Днепровской водопроводной станции. Работы завершены в 2020 году. Для реконструкции резервуара использовались современные немецкие материалы, которые гарантируют герметичность и защиту конструкций от воздействия реагентов. Резервуар имеет ресурс эффективно эксплуатироваться еще минимум 50 лет.