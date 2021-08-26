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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Соответствующий указ №445/2021 опубликован на сайте главы государства.

Ченцов – карьерный дипломат, в МИД Украины с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

6 апреля Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.

Также 6 апреля был уволен с поста представителя Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.
ForUm

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