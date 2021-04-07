также в разделеПолитика
Кравчук: Переговоры ТКГ могут перенести в Польшу 21
В Белом доме поддерживаю вступление Украины в НАТО, но решение - за Альянсом 21
Президент Литвы рассказал, когда Украина может получить членство в ЕС 24
Глава крупнейшей партии Германии поблагодарил Виктора Медведчука 25
США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной 37
Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях 13
Кулеба: РФ новой эскалацией у границ Украины шлет сигнал Западу 33
Зеленский попросил премьера Канады увеличить число военных инструкторов в Украине 22
СНБО готовит спецрешение по усилению евроатлантической интеграции Украины 12
Волошин: В основе желания закрыть «Партию Шария» является личная обида Зеленского 20
Арестович: За попытку вступить в НАТО Украина уже заплатила Крымом и Донбассом 24
Черный: Недопустимо, чтобы гарант Конституции попирал ее и устраивал на этом «пляски с бубном» 29
Бурмич на митинге в поддержку Партии Шария: Закрытие партии - это устранение украинцев от народовластия 14
Журналист: Власть запустила репрессии именно против Медведчука, который договорился о производстве вакцины в Украине 34
ОПЗЖ: Попытка власти запретить «Партию Шария» ‒ очередной шаг на пути к установлению диктатуры в Украине 15
Украина инициирует экстренную встречу в ТКГ 33
Зеленский: НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе 142
Госдеп указал Зеленскому на нарушения прав человека, в том числе это касается закрытия оппозиционных телеканалов 30

Президент Владимир Зеленский уволил Николая Точицкого с поста представителя Украины при Европейском Союзе.

Соответствующий указ №143/2021 от 6 апреля обнародован на сайте главы государства.

«Освободить Николая Точицкого от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, а также от должности посла в Великом Герцогстве Люксембург, представителя при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству», – говорится в документе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги