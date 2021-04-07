Президент Владимир Зеленский уволил Николая Точицкого с поста представителя Украины при Европейском Союзе.
Соответствующий указ №143/2021 от 6 апреля обнародован на сайте главы государства.
«Освободить Николая Точицкого от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бельгия, а также от должности посла в Великом Герцогстве Люксембург, представителя при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству», – говорится в документе.
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