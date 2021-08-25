Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий установление 28 июля выходным ​​– Днем государственности Украины.

Текст проекта закона №5864 «О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности» пока не обнародован.

Документ 25 августа передан на рассмотрение руководству ВР.

Как сообщал ForUm, 24 августа во время торжеств по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский подписал Указ о праздновании зарождения украинской государственности в День крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля.

Во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Независимости Зеленский заявил, что вносит в парламент соответствующий законопроект.