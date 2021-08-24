Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

Об этом Зеленский заявил во время своей речи перед военным парадом по случаю 30-летия независимости Украины, передает УНИАН.

«Мы наследники государственности, которая существовала более 1000 лет назад. И мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается. Ведь здесь начиналось православие, здесь брал начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык, здесь началась и наша государственность», - отметил он.

По словам президента, зарождение украинской государственности будут отмечать в День Крещения Киевской Руси-Украины.

Президент подписал соответствующий указ прямо на трибуне, на которой произносил речь.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину независимости. В связи годовщиной независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоится парад войск, во время которого проведут артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Из-за праздничных мероприятий в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.