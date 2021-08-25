На территории Афганистана пока что остается около 90 граждан Украины, дипломаты отрабатывают возможные пути их эвакуации. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

«На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас отрабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров», - отметил Николенко.

Он добавил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасные условия.

«Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности», - отметил представитель МИД.

Николенко напомнил, что Украина выполнила уже три эвакуационных рейса после обострения ситуации в Афганистане. В частности, 23 августа эвакуированы 41 украинец и 57 афганцев.