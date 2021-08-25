В Украине планируют ввести привилегии для украинцев, вакцинированных от коронавируса. Для этого собираются перенять опыт стран Европы и США, где такие привилегии уже работают.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, комментируя ограничения, которые Минздрав может установить в случае нового локдауна, передает УНИАН.

«Минздрав говорит не о смягчении, будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в «красном» уровне эпидемиологической опасности... Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить в него, будут показывать COVID-сертификат», - сказал Ляшко.

По словам министра, сфер, в которых могут вводиться привилегии для вакцинированных, есть достаточно.

«Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии. Рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть, что срабатывает, а что нет и выбрать оптимальный вариант», - отметил он.