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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов. Учебные заведения могут выиграть компьютерные классы, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», - рассказал он.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что на конкурсе «Вакцинированные и открытые» можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.

 
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