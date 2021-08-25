Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов. Учебные заведения могут выиграть компьютерные классы, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», - рассказал он.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что на конкурсе «Вакцинированные и открытые» можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.