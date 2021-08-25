Боевики радикального движения «Талибан», которые захватили власть в стране, перекрыли дороги в аэропорт Кабула и пропускают только иностранцев, сообщает УНИАН.

«Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней не разрешено», – заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

При этом объяснить такое решение талибы не смогли. Сначала сообщалось, что дороги перекрыли ради безопасности местного населения, а именно, чтобы избежать давки и гибели людей в аэропорту. Позже появилась версия о том, что таким образом в стране хотят оставить специалистов из различных сфер, в том числе инженеров и врачей, которые массово стали выезжать.

«Мы просим (американцев. – Ред.) остановить этот процесс (эвакуации афганцев, – Ред.). Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны», – подытожил Муджахид.