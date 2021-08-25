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Джо Байден сообщил, что США собираются увеличить количество авиарейсов из Афганистана, чтобы ускорить процесс эвакуации, передает Укринформ.

Выступая в Белом доме после виртуального саммита лидеров стран G7, Байден сообщил, что за последние 12 часов из Афганистана удалось эвакуировать более шести тысяч человек. В общей сложности силы коалиции планируют вывезти из Кабула еще около 12 тысяч человек.

«Мы готовы завершить операцию 31 августа, и чем быстрее это произойдет – тем лучше», - подчеркнул президент США.

Как отмечается, Байден добавил, что он дал поручение Пентагону и Госдепартаменту разработать планы на случай «непредвиденных обстоятельств», которые могут усугубить процесс эвакуации. По его словам, необходимо учитывать повышенные риски атак со стороны террористов.

Глава Белого дома добавил, что талибы «предприняли определенные шаги», чтобы облегчить эвакуацию из Кабула, информирует Голос Америки. И в то же время он упомянул, что в районе аэропорта произошло несколько перестрелок.

«Никто не должен верить «Талибану» на слово, мы будем следить за их действиями», - резюмировал американский лидер.
ForUm

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