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В мире по состоянию на утро 25 августа из зафиксировали более 214 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 214 007 833 случая COVID-19, в частности 4 465 549 летальных, выздоровели 191 506 337 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (38 968 925), Индия (32 512 366), Бразилия (20 615 008).

Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Напомним, за сутки 24 августа в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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