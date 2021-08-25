Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем она не смогли прийти к консенсусу по вопросу, был ли вирус создан в лаборатории, или возник естественным путем.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей. По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для обнародования. Однако по данным источников, в докладе, несмотря на большой объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса, передает УНИАН.

Один из источников газеты отметил, что разведслужбы «подходят для того, чтобы собирать данные о многих иностранных субъектах», но «не обязательно имеют ресурсы», чтобы справиться с поставленной задачей научного направления.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавирус, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился из китайской лаборатории.