Акционерная компания Укрзализныця и один из крупнейших железнодорожных операторов Европы немецкая компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор по консалтингу в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба компании.

Договор предусматривает налаживание планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию закупок и обновление подвижного состава, также немецкая компания поможет «Укрзализныце» отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.

«Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года. При его успешном внедрении на втором этапе «Укрзализныця» привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году», - говорится в сообщении.

По словам и. о. председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, в рамках операционного управления пассажирскими перевозками в Украине Deutsche Bahn должен разработать дорожную карту для внедрения перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

Кроме того, эксперты Deutsche Bahn должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность Укрзализныци в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO), а также оценить перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава — региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов — и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.