Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает аннексировавшую Крым Россию к участию в Крымской платформе, сообщает УНИАН.
«Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел, невзирая на палки в колеса от третьей стороны. Россия когда-нибудь поставит свою подпись под решениями «последнего саммита в Ялте» перед возвратом Крыма», - сказал президент во время своего заключительного слова на платформе.
Отмечая, что на саммит приехали 46 делегаций высокого уровня, он уточнил, что это свидетельствует о том, что оккупированный полуостров не ушел с международной повестки дня:
Крымчан не забыли, и это теперь утверждено на самом высоком международном уровне
Также Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе, чтобы та могла «исправить свою историческую ошибку».
«РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала. Одним словом, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыму и исправления ее исторической и трагической ошибки», - отметил президент.
Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, «всегда будет строка для подписи представителя РФ».
Украинский лидер предположил:
Думаю, что скорее всего эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте
Ранее в ходе саммита президент Зеленский рассказал, как собирается заставить Россию сесть за стол переговоров и выразил уверенность, что без восстановления статуса Крыма как территории Украины системе ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время