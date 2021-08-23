Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает аннексировавшую Крым Россию к участию в Крымской платформе, сообщает УНИАН.

«Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел, невзирая на палки в колеса от третьей стороны. Россия когда-нибудь поставит свою подпись под решениями «последнего саммита в Ялте» перед возвратом Крыма», - сказал президент во время своего заключительного слова на платформе.

Отмечая, что на саммит приехали 46 делегаций высокого уровня, он уточнил, что это свидетельствует о том, что оккупированный полуостров не ушел с международной повестки дня:

Крымчан не забыли, и это теперь утверждено на самом высоком международном уровне

Также Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе, чтобы та могла «исправить свою историческую ошибку».

«РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала. Одним словом, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыму и исправления ее исторической и трагической ошибки», - отметил президент.

Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, «всегда будет строка для подписи представителя РФ».

Украинский лидер предположил:

Думаю, что скорее всего эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте

Ранее в ходе саммита президент Зеленский рассказал, как собирается заставить Россию сесть за стол переговоров и выразил уверенность, что без восстановления статуса Крыма как территории Украины системе ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий.