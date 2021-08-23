Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что синергия усилий участников Крымской платформы должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату полуострова.

Об этом он заявил во время саммита «Крымской платформы» в Киеве, передает УНИАН.

«Сегодня, 23 августа 2021, происходит очень важна знаковое событие. Впервые со времен оккупации украинского полуострова этот вопрос вынесен на самый высокий международный уровень, и я искренне поздравляю 46 делегаций участников первого саммита Крымской платформы, - сказал он.

Зеленский напомнил, что более 7 лет назад Россия оккупировала Крым, который по площади больше некоторых стран.

Он подчеркнул, что РФ является одной из стран-гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму и одним из государств-членов Совета безопасности ООН.

«Украинский Крым был гарантией региональной стабильности. А сейчас можно сказать, что это пороховая бочка. Ведь с начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на нашем украинском полуострове. Из всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека», - подчеркнул президент.

По его словам, оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Поэтому, Зеленский уверен, что без восстановления доверия к этой системе ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий.

«Политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное содержание более 100 политических заключенных, пытки, подавление свободы СМИ и вероисповедания, экспроприация собственности, принудительные демографические изменения, незаконный призыв граждан в российскую армию на временно оккупированном полуострове, пропаганда войны среди детей в школах - таковы, к сожалению, сегодня реалии, печальные реалии, украинского полуострова Крым», - рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что власть будет делать все, чтобы вернуть полуостров, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы.

«В одиночку Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации полуострова. Наши совместные усилия помогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях не только Крыма, но и украинского Донбасса. Но пока мы не вернули Крым Украине», - отметил он.

Президент напомнил, что временная оккупации украинского полуострова началась 20 февраля 2014 и продолжается 2 тыс. 741 день.

«Слишком много времени было потеряно ... Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина совместно с нашими друзьями, международными партнерами, участниками Крымской платформы начинает писать новую главу в истории Украины и украинского Крыма - главу о деоккупации, ведь именно деоккупация - это конечная цель моя, нашего государства, работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату полуострова», - сказал он.