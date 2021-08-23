Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина Украины.

Информация об этом размещена на официальном сайте ФСБ, сообщает УНИАН.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан на месте преступления гражданин Украины, который осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну относительно новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», - заявили в ФСБ.

Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что иностранец «по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск сотрудников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей».

«Его целями были вербовка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (шпионаж).

Следственные действия продолжаются.