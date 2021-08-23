Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине «впервые за эти годы» рассматривается вопрос помилования ветеранов войны на Донбассе, которые из-за «пробелов в законодательстве» были лишены правовой помощи.

Об этом Зеленский заявил 22 августа под время выступления на форуме «Украина 30. Защитники», передает hromadske.

По словам президента, «сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов». Он уточнил, что вопрос решится после выводов Комиссии по вопросам помилования.

О помиловании ветеранов АТО и ООС Зеленский заявил после образования нового органа по вопросам защиты людей, воевавших на Донбассе, и изменений в положение о помиловании.

В марте 2021 года Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который возглавила советница заместителя главы Офиса президента Алена Вербицкая.

Причиной образования Совета Офис президента называл «социальное напряжение и запрос общества на доступ к справедливости и объективное рассмотрение уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины».

На презентации Совета в апреле 2021 года Вербицкая заявила, что орган будет предоставлять приоритет добровольцам, «которые из-за пробелов в законодательстве в настоящее время фактически должны нести ответственность за свой патриотизм».