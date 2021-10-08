По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно пункту 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Председатель Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать с их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

По словам Готы, Комиссия по вопросам помилования будет продолжать совместную работу с Консультативным советом. Запланированы дальнейшие встречи председателя совета с заключенными защитниками и изучения их дел. К концу года ее представители планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы.

В то же время Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

В дальнейшем заседания Комиссии по помилованию будут происходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными.