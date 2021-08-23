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За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Луганского оккупанты обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине было зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 23 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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