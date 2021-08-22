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Украина и Грузия завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по результатам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, говорится на правительственном портале.

«Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, это облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — сообщил Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии также добавил, что в этом году количество украинских туристов в его стране увеличилось на 70%

19 августа Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія, в ближайшее время их массово смогут сгенерировать украинцы. COVID-сертификат можно будет получить в несколько кликов в приложении только тем, кто полностью вакцинирован.

Украинцы получат и международный, и внутренний документ. Последний будет использоваться на территории Украины в случае ужесточения карантина.

На данный момент в Украине сделали более 8 млн прививок от коронавируса, 3 млн человек получили две дозы.
ForUm

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