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Укладка труб "Северного потока-2" в водах Дании завершена. Достраивающая финальный участок газопровода трубоукладочная баржа "Фортуна" в воскресенье покинула исключительную экономическую зону Дании.

Об этом сообщает ТАСС.

Судно направляется в Померанскую бухту, свидетельствуют данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder.

В непосредственной близости от "Фортуны" находятся суда снабжения "Балтийский Исследователь", "Катунь", "Сивуч", ледокол "Владислав Стрижов", многофункциональные аварийно-спасательные суда "Мурман" и "Капитан Беклемишев", многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери" и попавшее под санкции США в пятницу судно "Остап Шеремета".

Все суда, ходящие под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями США.
ForUm

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