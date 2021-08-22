Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новые санкции США против России и заявила, что ответ будет «жестким и адекватным».

Об этом сообщает ТАСС.

«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Алексея Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте Северный поток - 2. Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от хамства и нежелании считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно. Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», - говорится в сообщении.

По словам Захаровой, введенные санкции противоречат

«духу договоренностей», достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на саммите в Женеве 16 июня.

20 августа США и Великобритания ввели новые санкции против лиц и учреждений, связанных с отравлением оппозиционера Алексея Навального, которое произошло ровно год назад.