также в разделеМир
Ураган «Грейс» накрыл Мексику 12
США вернули в Афганистан бывшего посла 10
На границе с Сектором Газа ранен военный Израиля 8
Остров Палау потерял статус места, где не было ни одного случая Covid-19 13
Годовщина покушения на Навального: США ввели дополнительные санкции против РФ 13
Телеканал Дождь в России признали «иноагентом» 40
Сайты «Талибана» стали недоступны 15
В США оправдали полицейского, который застрелил ветерана во время штурма Капитолия 12
Байден: США за сутки эвакуировали из Афганистана 5,7 тысяч человек 13
На острове Корсика коровы выгоняют туристов с пляжей 34
Страны НАТО прекратил поддержку правительства Афганистана 27
Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек 18
Польша создала на границе с Беларусью лагеря для мигрантов 10
В ФРГ заявили о четвертой волне коронавируса 33
Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами 20
Меркель сегодня встретится с Путиным 33
Эрдоган: Турция не будет «хранилищем мигрантов» 35
СМИ: Талибы разыскивают афганцев, сотрудничавших с НАТО 16

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новые санкции США против России и заявила, что ответ будет «жестким и адекватным».

Об этом сообщает ТАСС.

«Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Алексея Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте Северный поток - 2. Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от хамства и нежелании считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно. Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», - говорится в сообщении.

По словам Захаровой, введенные санкции противоречат
 «духу договоренностей», достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на саммите в Женеве 16 июня.

20 августа США и Великобритания ввели новые санкции против лиц и учреждений, связанных с отравлением оппозиционера Алексея Навального, которое произошло ровно год назад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
7
Теги